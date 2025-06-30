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МЧС и Белгидромет объявили штормовое предупреждение для 4 областей Беларуси

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси выписало на вторник, 1 июля, очередное штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Смартпресс

Так, в четырёх из шести областей ожидается «неблагоприятное метеорологическое явление», связанное с грозами и усилением ветра. Ожидается, что непогода будет свирепствовать в Витебской, Могилёвской, Гомельской и Минской области.

Согласно информации спасательного ведомства, на Витебщине 1 июля прогнозируется сильный ветер, гроза и температура от +19°С до +24°С. На Могилёвщине в первый день второго летнего месяца жителей также ждёт сильный порывистый ветер, гроза и всё те же +19..+24°С. Тоже самое, предупредили в МЧС, грозит оставшимся двум регионам — Гомельской и Минской областям. А вот юго-западу Беларуси наоборот повезло: там никаких буйств 1 июля не ожидается. По крайней мере, пока.

Что сказали в Белгидромете?

Тем временем в Белгидромете подтвердили информацию о штормовом предупреждении. Там добавили, что в целом 1 июля погоду в Беларуси будет формировать «область повышенного атмосферного давления». Преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных районах возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью столбик термометра опустится до отметки +9..+14°С, а днём поднимется до +19..+25°С.