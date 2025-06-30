МЧС и Белгидромет объявили штормовое предупреждение для 4 областей Беларуси

Согласно информации спасательного ведомства, на Витебщине 1 июля прогнозируется сильный ветер, гроза и температура от +19°С до +24°С. На Могилёвщине в первый день второго летнего месяца жителей также ждёт сильный порывистый ветер, гроза и всё те же +19..+24°С. Тоже самое, предупредили в МЧС, грозит оставшимся двум регионам — Гомельской и Минской областям. А вот юго-западу Беларуси наоборот повезло: там никаких буйств 1 июля не ожидается. По крайней мере, пока.