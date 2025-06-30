В Пермском крае в муниципальном округе Березники по нацпроекту отремонтировано два моста

В Березниковском муниципальном округе Прикамья отремонтировано два объекта — мосты через реки Сирья и Тазмер. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Подрядная организация отремонтировала опоры, балки пролетного строения, шкафные стенки. Обновлены тротуарные плиты и покрытие моста, заменено перильное и барьерное ограждение, обустроено водоотведение, укреплены откосы. Сейчас все работы уже завершены, мосты готовятся к приемке — комиссия будет состоять из представителей профильных ведомств и компаний.
Контракты по ремонту обоих мостов с подрядчиком ООО «Техно-Таль» были заключены еще в 2024 году.
Губернатор Дмитрий Махонин рассказал в своем тг-канале, что оба мостовых сооружения построены более 50 лет назад: «Конструкции и опоры износились, покрытия требовали полной замены. Ремонт мостов очень важен для жителей — это единственная дорога, которая связывает населенные пункты с Березниками и Усольем».
В минтрансе Пермского края пояснили, что оба моста расположены на автодороге Усолье — Сороковая. Ранее специалисты провели обследование сооружений, которое выявило дефекты конструкций, ограждений, опор, подмостового пространства и покрытия. В результате было принято решение включить мосты в план ремонта.
Мост через реку Сирья имеет длину 30,8 метра и расположен на подъезде к селу Березовка, на 46-м км дороги. Мост через реку Тазмер — небольшой, протяженностью всего 6,8 метра, находится вблизи деревни Сгорки, на 38-м километре дороги Усолье — Сороковая. Оба сооружения железобетонные, с асфальтовым покрытием.
По двум этим мостам ежедневно курсируют машины, это единственная дорога к деревням Большое Кузнецово, Сгорки, Трезубы, Релка, Кокуй, Пишмино, Сороковая, Игнашина, Гунина, Загижга, селу Щекино. Дорога ведет к крупным городам — Усолью и Березникам. По мостам через Сирью и Тазмер каждый день ходит муниципальный автобус № 734 «Сороковая — Площадь Ленина», с помощью которого местные жители добираются до поликлиник, больниц, учебных заведений и других социально важных объектов.
В администрации Березников отметили, что в прошлом году в округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано два моста — через реки Пешковка и Извер. В ближайшие годы администрация планирует ремонт еще пяти мостов: через реки Волим, Ленву, Толыч, Зырянку и Нечаиху. Два из них планируется отремонтировать капитально.
В этом году, по сведениям краевого министерства транспорта, в Прикамье будет приведено в нормативное состояние 35 мостов и путепроводов. По поручению главы региона контрактация объектов ведется сразу на два года, поэтому зачастую ремонт начинается и заканчивается намного раньше установленного контрактом срока.