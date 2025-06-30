В Пермском крае в муниципальном округе Березники по нацпроекту отремонтировано два моста

В администрации Березников отметили, что в прошлом году в округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано два моста — через реки Пешковка и Извер. В ближайшие годы администрация планирует ремонт еще пяти мостов: через реки Волим, Ленву, Толыч, Зырянку и Нечаиху. Два из них планируется отремонтировать капитально.