«Деревья падали на дороги и машины, два человека пострадали в Минске, пенсионерка — в Молодечно». МЧС сообщило о последствиях непогоды в Беларуси

В суточной сводке ведомства говорится, что из-за прохождения сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду зафиксированы 62 случая падения деревьев. Больше всего в Минске и Витебской области, 20 и 16 случаев соответственно. Упавшие деревья повредили три машины: в Минске, а также в Минске и Могилевской области.