«Деревья падали на дороги и машины, два человека пострадали в Минске, пенсионерка — в Молодечно». МЧС сообщило о последствиях непогоды в Беларуси

Последствия ураганного ветра, пронесшегося по Беларуси 29 июня, фиксируются практически по всей стране, сообщили в пресс-службе МЧС.
В суточной сводке ведомства говорится, что из-за прохождения сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду зафиксированы 62 случая падения деревьев. Больше всего в Минске и Витебской области, 20 и 16 случаев соответственно. Упавшие деревья повредили три машины: в Минске, а также в Минске и Могилевской области.
— Работники МЧС и других служб распиливали и убирали упавшие деревья, — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее мы писали, что упавшая ветка во время сильного ветра травмировала двух человек в минском Ботаническом саду. В МЧС уточнили, что это были мама с ребенком 2016 года рождения.
И похожий случай произошел вечером того же дня в Молодечно. В городском парке на пенсионерку 1958 года рождения упало дерево. К счастью, ее травмы не оказались слишком серьезным. Женщину после оказания медпомощи в учреждении здравоохранения направили на амбулаторное лечение.
При этом МЧС и синоптики предупреждали о риске падения деревьев из-за порывов ветра до 20 м/с, который повторится в Беларуси и 30 июня.
Еще в Минске сотрудники МЧС спасли тонувшую в Свислочи женщину: «Не подавала признаков жизни».