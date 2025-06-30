В Ростовской области сократилось производство мяса, молока и яиц

Производство молока снизилось на 2,7% (97,3% к январю-маю 2024 года) и составило 376,1 тысячи тонн. Яиц при этом было получено 542,1 млн штук, что стало на 24,4% меньше, чем год назад (75,6% к январю-маю 2024 года).