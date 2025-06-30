В Ростовской области сократилось производство мяса, молока и яиц. Об этом сообщает Ростовстат.
За первые пять месяцев 2025 года в хозяйствах всех категорий получили 153,5 тысячи тонн скота и птицы, предназначенных для убоя. Показатель оказался на 5% меньше, чем за январь — май 2024 года (95% к периоду прошлого года).
Производство молока снизилось на 2,7% (97,3% к январю-маю 2024 года) и составило 376,1 тысячи тонн. Яиц при этом было получено 542,1 млн штук, что стало на 24,4% меньше, чем год назад (75,6% к январю-маю 2024 года).
Напомним, ранее в ЦБ заявили, что на Дону за год подорожали шашлыки, шоколад и услуги такси.
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