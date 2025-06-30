В Прикамье завершился сельский Сабантуй

По сложившейся традиции, каждый год право принимать краевой Сабантуй получают разные территории Прикамья. Столицей Сабантуя-2025 стало Башкултаево, одно из старейших сел региона, отметившее 430 лет со дня основания.
28 июня на сельский Сабантуй собрались порядка 5 тысяч гостей из территорий края и Республики Татарстан. В праздничном шествии приняли участие 17 делегаций, работу площадок обеспечивали 550 участников.
С главной сцены к присутствующим обратились почетные гости: и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, глава муниципального округа Ольга Андрианова, глава Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Александр Никошин, председатель РОО «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, председатель РОО башкир Пермского края «Курултай» Расиль Мухаматьянов.
На поляне были открыты пермский квартал, татарское и башкирское подворья, состоялся детский Сабантуй, весь день работала выставка сельхозтехники. Музыкальная программа шла сразу на двух сценах. Были представлены и традиционные для Сабантуя площадки — народных игр и спортивная, где определяли победителя в национальной борьбе корэш. А торговые ряды порадовали национальными угощениями.
Организаторы краевого сельского Сабантуя — администрация губернатора Пермского края, администрация Пермского округа, национальные общественные организации, Пермский дом народного творчества «Губерния» при поддержке министерства культуры края.