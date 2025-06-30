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В Прикамье завершился сельский Сабантуй

По сложившейся традиции, каждый год право принимать краевой Сабантуй получают разные территории Прикамья.

По сложившейся традиции, каждый год право принимать краевой Сабантуй получают разные территории Прикамья. Столицей Сабантуя-2025 стало Башкултаево, одно из старейших сел региона, отметившее 430 лет со дня основания.

28 июня на сельский Сабантуй собрались порядка 5 тысяч гостей из территорий края и Республики Татарстан. В праздничном шествии приняли участие 17 делегаций, работу площадок обеспечивали 550 участников.

С главной сцены к присутствующим обратились почетные гости: и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, глава муниципального округа Ольга Андрианова, глава Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Александр Никошин, председатель РОО «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, председатель РОО башкир Пермского края «Курултай» Расиль Мухаматьянов.

На поляне были открыты пермский квартал, татарское и башкирское подворья, состоялся детский Сабантуй, весь день работала выставка сельхозтехники. Музыкальная программа шла сразу на двух сценах. Были представлены и традиционные для Сабантуя площадки — народных игр и спортивная, где определяли победителя в национальной борьбе корэш. А торговые ряды порадовали национальными угощениями.

Организаторы краевого сельского Сабантуя — администрация губернатора Пермского края, администрация Пермского округа, национальные общественные организации, Пермский дом народного творчества «Губерния» при поддержке министерства культуры края.