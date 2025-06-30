В Прикамье завершился сельский Сабантуй

На поляне были открыты пермский квартал, татарское и башкирское подворья, состоялся детский Сабантуй, весь день работала выставка сельхозтехники. Музыкальная программа шла сразу на двух сценах. Были представлены и традиционные для Сабантуя площадки — народных игр и спортивная, где определяли победителя в национальной борьбе корэш. А торговые ряды порадовали национальными угощениями.