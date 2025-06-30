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Ученые научились сжигать жир через мозг без диет и спорта

Ученые нашли способ «включать» жиросжигание с помощью мозга. Эксперименты на мышах показали, что введение белка FGF19 в гипоталамус запускает активный расход энергии, снижает массу тела и улучшает метаболизм даже без изменений в питании.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Unsplash

Возможно, в будущем бороться с ожирением можно будет без жестких диет, таблеток и изнурительных тренировок. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Endocrinology and Metabolism, белок FGF19 способен запускать в организме мощную метаболическую реакцию, активируя сжигание жира через мозг.

Работу провели ученые из нескольких научных центров. В ходе эксперимента они вводили FGF19 непосредственно в гипоталамус (участок мозга, отвечающий за энергетический баланс) у лабораторных мышей с ожирением. Результат впечатлил:

  • замедлился набор веса:
  • улучшилось управление уровнем глюкозы и инсулина:
  • активизировались бурый и бежевый жир: особые виды жировой ткани, которые превращают калории в тепло.

Как выяснили исследователи, эффект FGF19 связан с активацией симпатической нервной системы, которая управляет расходом энергии и терморегуляцией. Когда работу искусственно блокировали, эффект исчезал. Это подтверждает, что воздействие белка идет через центральную нервную систему, усиливая природные механизмы «сжигания» калорий.

По мнению авторов, открытие не связано с подавлением аппетита, как это часто бывает в терапии ожирения. Напротив, белок позволяет переключить обмен веществ на расход энергии, что делает его потенциальной основой для нового поколения метаболических препаратов.