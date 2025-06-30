Ученые научились сжигать жир через мозг без диет и спорта

Возможно, в будущем бороться с ожирением можно будет без жестких диет, таблеток и изнурительных тренировок. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Endocrinology and Metabolism, белок FGF19 способен запускать в организме мощную метаболическую реакцию, активируя сжигание жира через мозг.
Работу провели ученые из нескольких научных центров. В ходе эксперимента они вводили FGF19 непосредственно в гипоталамус (участок мозга, отвечающий за энергетический баланс) у лабораторных мышей с ожирением. Результат впечатлил:
- замедлился набор веса:
- улучшилось управление уровнем глюкозы и инсулина:
- активизировались бурый и бежевый жир: особые виды жировой ткани, которые превращают калории в тепло.
Как выяснили исследователи, эффект FGF19 связан с активацией симпатической нервной системы, которая управляет расходом энергии и терморегуляцией. Когда работу искусственно блокировали, эффект исчезал. Это подтверждает, что воздействие белка идет через центральную нервную систему, усиливая природные механизмы «сжигания» калорий.
По мнению авторов, открытие не связано с подавлением аппетита, как это часто бывает в терапии ожирения. Напротив, белок позволяет переключить обмен веществ на расход энергии, что делает его потенциальной основой для нового поколения метаболических препаратов.