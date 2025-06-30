Капремонт за 15 млн рублей проведут в отделении воронежской поликлиники № 16

Согласно контракту, победителю торгов предстоит заменить системы водоснабжения, вентиляции и канализации. Кроме того, подрядчик должен будет проложить трубопроводы из полипропиленовых труб, а также установить в отделении рентгенозащитные и противопожарные двери. Работы необходимо завершить до 15 ноября 2025 года.