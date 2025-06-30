В Омске популярный автобусный маршрут изменил конечную остановку

«При движении в сторону городка Нефтяников автобусы будут начинать свой маршрут с остановки общественного транспорта “Дом Туриста” с высадкой и посадкой пассажиров на остановке “Госпиталь”. Далее транспорт поедет по утвержденной схеме маршрута. В обратном направлении, до центральной части города, подвижной состав также будет направлен до ООТ “Дом туриста”, — сообщил Сергей Шелест.