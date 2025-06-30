В Самарской области отремонтировали трассу «Самара — Большая Черниговка» — Южный

Ремонт межмуниципальной дороги «Самара Большая Черниговка» Южный, которая является единственным маршрутом для нескольких населённых пунктов района, завершился в Большеглушицком районе, которые шли ещё в 2024 году.
В прошлом году отремонтировали водопропускные трубы, обустроили съезды и сделали укладку нижнего слоя дорожного покрытия, а также провели ремонт мостов через балки Сухую и Вишневую.
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