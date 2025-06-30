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Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России

Мурашко: показатель младенческой смертности в России снизился до 3,7 промилле.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 30 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности в РФ снизился до 3,7 промилле, назвав его «очень низким».

Министр в понедельник посетил Воронеж с рабочей поездкой, он в том числе побывал в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко Миниздрава России.

«Эти показатели (детской смертности — ред.) уже на уровне трех промилле, редко страны вообще имеют такие показатели, по сути дела значительно лучше, чем в Китае, Америке, многих европейских странах. На сегодняшний день в стране показатель 3,7 промилле, это очень низкий показатель», — сказал министр в ходе посещения вуза.