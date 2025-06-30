Мурашко рассказал о снижении младенческой смертности в России

«Эти показатели (детской смертности — ред.) уже на уровне трех промилле, редко страны вообще имеют такие показатели, по сути дела значительно лучше, чем в Китае, Америке, многих европейских странах. На сегодняшний день в стране показатель 3,7 промилле, это очень низкий показатель», — сказал министр в ходе посещения вуза.