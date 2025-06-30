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В Таганроге до конца недели пообещали устранить последствия атаки БПЛА

Глава Таганрога назвала сроки восстановления поврежденных окон в жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге до конца недели планируют восстановить окна, поврежденные в многоквартирных домах после падения БПЛА. Этот срок сегодня, 30 июня, в своем телеграм-канале указала глава Таганрога Светлана Камбулова.

— Восстановление поврежденных стекол и стеклопакетов в квартирах по адресам Трудовых резервов № 2 и 2/1, а также на Свободы, 22 завершим до конца недели, — написала Светлана Камбулова.

К этому моменту, по словам главы города, местные предприниматели уже помогли восстановить окна в лицее № 28.

Напомним, в ночь с 24 на 25 июня в Таганроге силы ПВО обезвредили БПЛА. После этого обломки упали в районе улицы Спортивной. Ущерб получили двенадцать стекол и десять стеклопакетов в многоквартирных домах, а также восемь окон в здании лицея № 28.

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