В Таганроге до конца недели пообещали устранить последствия атаки БПЛА

В Таганроге до конца недели планируют восстановить окна, поврежденные в многоквартирных домах после падения БПЛА. Этот срок сегодня, 30 июня, в своем телеграм-канале указала глава Таганрога Светлана Камбулова.
— Восстановление поврежденных стекол и стеклопакетов в квартирах по адресам Трудовых резервов № 2 и 2/1, а также на Свободы, 22 завершим до конца недели, — написала Светлана Камбулова.
К этому моменту, по словам главы города, местные предприниматели уже помогли восстановить окна в лицее № 28.
Напомним, в ночь с 24 на 25 июня в Таганроге силы ПВО обезвредили БПЛА. После этого обломки упали в районе улицы Спортивной. Ущерб получили двенадцать стекол и десять стеклопакетов в многоквартирных домах, а также восемь окон в здании лицея № 28.
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