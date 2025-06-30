Горвласти: движение по всем полосам моста на ул. Киевской открыто

Напомним, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» предупредило жителей Калининграда о временном изменении схемы движения по путепроводу на ул. Киевской в конце мая. Ремонт обещали проводить с поочерёдным закрытием полос ориентировочно до середины июня. Точные сроки планировали назвать после демонтажа покрытия. Горожан просили учитывать временные изменения при выборе маршрута и определении времени в пути. После жалоб горожан на затруднённое движение транспорта подрядчика попросили ускорить ремонт. Возобновить движение пообещали 30 июня.