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В Тольятти ушла из жизни известный общественный деятель Ольга Вавилина

В Тольятти 30 июня на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известный общественный деятель Ольга Вавилина.

В Тольятти 30 июня на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известный общественный деятель Ольга Вавилина. Информацию сообщает телеканал «Тольятти 24».

С 1999 года Вавилина занималась развитием библиотечной системы города, была автором и руководителем проектов «Тольятти. Избранное» и «Библиотеки Тольятти — детям», в рамках которых издано более 35 книг. Она также была членом оргкомитета и вице-президентом Всероссийского песенного фестиваля авторской песни имени В. Грушина.

Ольга Вавилина принимала активное участие в культурно-просветительской деятельности города, была постоянным участником благотворительных спектаклей, организуемых городским «Фондом Тольятти» на сцене драматического театра «Колесо». Также она вела программу «АРТ-гримерка» на телеканале «Тольятти 24».

Ольга Вавилина была член партии «Единая Россия», входила в состав политического совета отделения партии в городском округе Тольятти. С 2023 года являлась членом Экспертного общественного совета при департаменте культуры администрации Тольятти.

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