Диетолог посоветовала убирать авокадо и шпинат в морозилку

Многие считают, что храня продукты в холодильнике, сохраняют их свежими и полезными. Однако, как заявила британский диетолог и нутрициолог Джемма Стюарт в интервью изданию Infobae, это далеко не всегда так.
По ее словам, шпинат, зеленый горошек, кукуруза, авокадо и ежевика после сбора быстро теряют пищевую ценность: витамины и микроэлементы начинают разрушаться буквально в первые сутки.
Если вы не планируете съесть их сразу после покупки, лучше отправить их в морозильную камеру. Так вы сохраните максимум пользы.
Стюарт также поделилась, как лучше готовить замороженные продукты, чтобы они работали на благо организма:
- шпинат и горох — слегка отваривать или готовить на пару;
- кукурузу — добавлять в салаты или подавать как гарнир;
- авокадо — использовать для смузи;
- ежевику — в йогуртах, десертах и выпечке.
По словам диетолога, заморозка — не враг здорового питания. Это один из способов сохранить его качество в условиях городской жизни и нехватки времени.