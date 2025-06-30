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Диетолог посоветовала убирать авокадо и шпинат в морозилку

Некоторые продукты теряют большую часть своих витаминов уже через несколько дней хранения. По словам эксперта по питанию Джеммы Стюарт, заморозка помогает сохранить максимум пользы и улучшить пищевые привычки.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Unsplash

Многие считают, что храня продукты в холодильнике, сохраняют их свежими и полезными. Однако, как заявила британский диетолог и нутрициолог Джемма Стюарт в интервью изданию Infobae, это далеко не всегда так.

По ее словам, шпинат, зеленый горошек, кукуруза, авокадо и ежевика после сбора быстро теряют пищевую ценность: витамины и микроэлементы начинают разрушаться буквально в первые сутки.

Если вы не планируете съесть их сразу после покупки, лучше отправить их в морозильную камеру. Так вы сохраните максимум пользы.

Стюарт также поделилась, как лучше готовить замороженные продукты, чтобы они работали на благо организма:

  • шпинат и горох — слегка отваривать или готовить на пару;
  • кукурузу — добавлять в салаты или подавать как гарнир;
  • авокадо — использовать для смузи;
  • ежевику — в йогуртах, десертах и выпечке.

По словам диетолога, заморозка — не враг здорового питания. Это один из способов сохранить его качество в условиях городской жизни и нехватки времени.