Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блокпосты установили на дорогах в Туркестанской области

В выходные в Толебийском районе Туркестанской области прошел рейд для поддержания общественного порядка, безопасности на дорогах и предотвращения правонарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в мероприятии участвовал заместитель начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев, а также сотрудники специального отряда быстрого реагирования, патрульной полиции и районного отдела.

На дорогах установили восемь блокпостов, служба велась в усиленном режиме. Были выявлены и привлечены к ответственности водители, нарушившие ПДД. Им напомнили о важности соблюдения дорожных правил и общественного порядка. Полицейские также провели беседы с отдыхающими о необходимости соблюдать тишину ночью.

Кроме того, они предотвратили продажу табака и алкоголя несовершеннолетним в магазинах и развлекательных заведениях.