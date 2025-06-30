Блокпосты установили на дорогах в Туркестанской области

На дорогах установили восемь блокпостов, служба велась в усиленном режиме. Были выявлены и привлечены к ответственности водители, нарушившие ПДД. Им напомнили о важности соблюдения дорожных правил и общественного порядка. Полицейские также провели беседы с отдыхающими о необходимости соблюдать тишину ночью.