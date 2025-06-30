Количество авиарейсов из Уфы из Москвы вырастет почти до сотни в неделю

С 22 июля авиакомпания «Россия», как сообщили в столичном авиаузле, с начнет выполнять полеты по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково) на самолетах Superjet 100. Продажа билетов уже открыта. В летнем расписании запланировано шесть рейсов в неделю — по будням и субботам.