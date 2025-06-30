Количество авиарейсов из Уфы из Москвы вырастет почти до сотни в неделю

Сегодня, 30 июня, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил о расширении авиасообщения между Уфой и Москвой. По его словам, руководству аэропорта удалось договориться с «Аэрофлотом» об увеличении количества рейсов в столицу.
Руководитель республики отметил, что в связи с ростом пассажиропотока рейсы из Уфы будут выполняться также во Внуково. Общее количество вылетов в неделю достигнет почти сотни.
С 22 июля авиакомпания «Россия», как сообщили в столичном авиаузле, с начнет выполнять полеты по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково) на самолетах Superjet 100. Продажа билетов уже открыта. В летнем расписании запланировано шесть рейсов в неделю — по будням и субботам.
Новые рейсы дополнят существующую программу перелетов «Аэрофлота» и «России» из Шереметьево. В пиковый сезон авиакомпании выполняют до 56 и 21 рейса в неделю соответственно. Таким образом, в наиболее востребованные даты общее количество рейсов между Москвой и Уфой может достигать 76 в неделю.
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