Пока еще действующий гендир «Крыльев» Тер-Абрамян высказался о будущем Сергеева

30-летний нападающий интересен столичному «Динамо», которое готово подписать с ним контракт. Однако официальных новостей о переезде форварда в Москву пока нет.
Иван Сергеев в минувшем сезоне выходил на поле в форме волжан в 25 встречах. 23 — в Премьер-лиге, еще две — в Кубке России. Забил девять мячей и отдал две голевые. Также стал лучшим бомбардиром в российской истории «Крылышек».
До этого играл за Самару с августа 2020-го по январь 2022 года. Далее перешел в «Зенит». Оттуда и вернулся в 63-й регион. Сейчас нападающим интересуется московское «Динамо» во главе с Валерием Карпиным.
«У него был невероятный сезон. Столько вложил сил в успех “Крыльев” в весенней части сезона, показывал высокий уровень самоотдачи в самые турбулентные моменты, что хочется пожелать ему только удачи, здоровья и чтобы развилка, которая есть, была во благо его карьеры и будущего. Уверен, фанаты поддержат любой его выбор», — объяснил гендиректор «зелено-бело-синих» Роберт Тер-Абрамян.
В разговоре с «Матч ТВ» его зам Руслан Пименов добавил: Сергеев после «Зенита» тренировался в Самаре с удвоенной силой.
Напомним, Тер-Абрамян и Пименов недавно сообщили об уходе из «КС». Однако должны доработать в клубе до старта нового сезона.
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