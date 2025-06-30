Пока еще действующий гендир «Крыльев» Тер-Абрамян высказался о будущем Сергеева

«У него был невероятный сезон. Столько вложил сил в успех “Крыльев” в весенней части сезона, показывал высокий уровень самоотдачи в самые турбулентные моменты, что хочется пожелать ему только удачи, здоровья и чтобы развилка, которая есть, была во благо его карьеры и будущего. Уверен, фанаты поддержат любой его выбор», — объяснил гендиректор «зелено-бело-синих» Роберт Тер-Абрамян.