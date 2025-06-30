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В Самаре проведут обследование здания после трагического пожара в 2023 году

Из-за неосторожно обращения с огнём в январе 2023 года в доме произошёл пожар, в результате которого погиб ребёнок, а дом признали аварийным, и теперь пройдет комплексное обследование объекта и решить его дальнейшую судьбу.

Из-за неосторожно обращения с огнём в январе 2023 года в доме произошёл пожар, в результате которого погиб ребёнок, а дом признали аварийным, и теперь пройдет комплексное обследование объекта и решить его дальнейшую судьбу.

Дом не включили в программу расселения, предварительно есть варианты расселения дома с последующим сносом или его полной реконструкции.

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