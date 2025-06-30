Отключение горячей воды пройдёт в части двух округов Иркутска 1 и 2 июля

Об этом в соцсетях сообщил оператор тепловых сетей.
«Будет ограничено горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации», — написал оператор.
В течение двух дней специалисты сделают ремонт на улицах Советская, 87, 4-я Железнодорожная, 23 и Мухина, 9.
В связи с этим отключение горячей воды пройдёт 1 июля по улицам Советская, 87, 107, Лызина, 48. По этим адресам воды не будет с 09:00 до 19:00. Также 1 июля воду отключат на 4-й Железнодорожной, 23а, б и в переулке Кооперативный, 1, 2 с 09:00 до 17:00.
Ещё отключение затронет четыре улицы, где жители останутся без воды с 1 по 2 июля. Отключение горячего водоснабжения пройдёт по улицам Мухина, 1, 3, 9, 9б, 17, 17−1, 19, 19, а, б, 21, Аносова, 7, Якоби, 6, 8, 10, 12, 16, 22, Театральная, 17, 17−1, 17−2 и 21. По этим адресам воду отключат 1 июля в 07:00 и включат 2 июля в 21:00.