Отключение горячей воды пройдёт в части двух округов Иркутска 1 и 2 июля

В связи с этим отключение горячей воды пройдёт 1 июля по улицам Советская, 87, 107, Лызина, 48. По этим адресам воды не будет с 09:00 до 19:00. Также 1 июля воду отключат на 4-й Железнодорожной, 23а, б и в переулке Кооперативный, 1, 2 с 09:00 до 17:00.