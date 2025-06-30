Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз магнитных бурь на 1 июля 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю.

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.

1 июля ожидается малая магнитная буря, мощность которой составит 4 балла. Она начнется в 15:00 по красноярскому времени. Продлится всю ночь и весь следующий день.

Геошторм будет малым и не очень продолжительным. Метеозависимые могут не переживать о своем самочувствии, так как сильные бури начинаются от 5−6 баллов.

Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.