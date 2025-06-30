Опубликован прогноз магнитных бурь на 1 июля 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
1 июля ожидается малая магнитная буря, мощность которой составит 4 балла. Она начнется в 15:00 по красноярскому времени. Продлится всю ночь и весь следующий день.
Геошторм будет малым и не очень продолжительным. Метеозависимые могут не переживать о своем самочувствии, так как сильные бури начинаются от 5−6 баллов.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.