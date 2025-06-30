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Девушки-замеры не хотят выходить замуж за мужчин 1995 года

Разрыв поколений становится ярче: в сети завирусился опрос, в котором юные девушки признались, что 30-летние мужчины кажутся им «слишком старыми» для отношений.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Freepik

В соцсетях появилось видео, которое быстро разлетелось по пабликам: на улице у подростков и девушек в возрасте от 15 до 18 лет спросили, готовы ли они выйти замуж за мужчину 1995 года рождения. Вопрос спровоцировал волну ироничных (и тревожных) ответов.

Такая реакция оказалась типичной. Некоторые добавляли:

  • «Нет, он для меня уже старый»;
  • «30 — это уже все»;
  • «Ну, если только богат и адекватный, тогда можно подумать».

Лишь одна из опрошенных заявила, что возраст — не главное: «Лишь не был как старик, а так мне все равно, какого он года. Я за любовь».

Большинство девушек в видео родились в 2004—2008 годах, а значит, относятся к поздним зумерам и самым ранним представителям поколения альфа. Для них 30-летний человек — уже взрослый и «не по возрасту». На фоне резкого роста среднего возраста вступления в брак в России и мире подобные настроения вызывают все больше дискуссий. Одни воспринимают их с иронией, другие — как последствие разрыва в ожиданиях и жизненных сценариях поколений.