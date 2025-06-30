Девушки-замеры не хотят выходить замуж за мужчин 1995 года

Большинство девушек в видео родились в 2004—2008 годах, а значит, относятся к поздним зумерам и самым ранним представителям поколения альфа. Для них 30-летний человек — уже взрослый и «не по возрасту». На фоне резкого роста среднего возраста вступления в брак в России и мире подобные настроения вызывают все больше дискуссий. Одни воспринимают их с иронией, другие — как последствие разрыва в ожиданиях и жизненных сценариях поколений.