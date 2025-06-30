Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москву вернется тепло

Летняя погода вернется в Москву в четверг, однако тепло будет радовать жителей и гостей столицы совсем недолго. Подробным прогнозом на эту неделю с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, понедельник станет самым холодным и неприятным в Москве на этой неделе. Атмосферное давление будет на максимально низких значениях.
— Сегодня во второй половине дня дожди станут более интенсивными. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет на отметке 11−13 градусов. Также ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Такого еще не наблюдалось за всю историю метеонаблюдений в столице. Сейчас оно на отметке 728,34 миллиметра ртутного столба, но оно станет еще ниже во второй половине дня, — рассказала она.
Во вторник будет еще облачно с кратковременными дождями, но наметится тенденция потепления. Атмосферное давление останется низким.
— Ночью ожидается плюс 11−13 градусов. Дневная температура будет в пределах 16−18 градусов тепла. Сохранится порывистый северо-западный ветер, — сообщила Позднякова.
В среду в Москве также местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Продолжится повышение температуры, но она останется ниже климатической нормы на три-четыре градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы.
— Ночная температура воздуха останется на отметке плюс 11−13 градусов. Дневная температура повысится до 19−21 градуса тепла, — отметила собеседница «ВМ».
Согласно прогнозу синоптика, в четверг и пятницу в Москву придет хорошая летняя погода, и конец рабочей недели будет очень комфортным. Атмосферное давление придет в норму и составит 746 миллиметров ртутного столба.
— Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночи станут заметно теплее к радости огородника. Ночная температура в эти дни будет на отметке плюс 11−16 градусов. Днем в четверг и пятницу ожидается плюс 23−25 градусов, — рассказала специалист.
Эксперт добавила, что в выходные существенных осадков не ожидается, но будет немного прохладнее. В субботу и воскресенье дневная температура будет на отметке 20−22 градуса выше нуля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве может возобновиться купальный сезон. Он пояснил, что произойдет, если погоду в течение четырех-пяти дней подряд будет формировать антициклон.