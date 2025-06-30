Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москву вернется тепло

— Сегодня во второй половине дня дожди станут более интенсивными. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет на отметке 11−13 градусов. Также ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Такого еще не наблюдалось за всю историю метеонаблюдений в столице. Сейчас оно на отметке 728,34 миллиметра ртутного столба, но оно станет еще ниже во второй половине дня, — рассказала она.