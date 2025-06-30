Частные сады и школы в Казахстане ждет масштабная проверка

«В этом году, когда мы впервые внедрили единую базу очередности среди организаций дошкольного образования, мы выявили около 20 тысяч “мертвых душ”, что помогло только в двух регионах сэкономить 20 млрд тенге. Поэтому сейчас, если государство оказывает поддержку частным организациям образования, то и за эти деньги нужно вести контроль и проверки, чтобы и частники не воровали государственные средства. Конечно, я понимаю, не каждому частнику это понравится. Наверное, они будут меня “триггерить” или не любить, но тем не менее нас ничто не остановит. Мы все равно будем продолжать свою работу, чтобы государственные деньги дошли до главного адресата — наших детей», — добавил глава Минпросвещегния.