Грин-карта США в 2025 году: в какие консульства могут обратиться россияне и как участвовать в лотерее

Если все одобрено, следующим шагом станет выпуск и доставка пластиковой карты. Для заявителей в США грин-карта обычно приходит по почте в течение 2−4 недель после одобрения. Для тех, кто оформлялся через консульство, вначале выдается иммиграционная виза в паспорт, с которой нужно въехать в США. Грин-карта будет отправлена уже на американский адрес, указанный при оформлении. С момента въезда начинается отсчет вашего постоянного резидентства. Помимо карты, вы получите пакет с инструкциями и уведомлениями о дальнейших шагах.