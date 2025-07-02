Фотограф запечатлел исчезающих животных Суматры в дикой природе

Главной звездой фотосерии стал суматранский тигр — самый мелкий и самый редкий подвид тигров. По оценкам экологов, на острове Суматра сейчас осталось меньше 400 особей, и их численность продолжает снижаться из-за вырубки лесов и браконьерства.