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Фотограф запечатлел исчезающих животных Суматры в дикой природе

Российский фотограф дикой природы Владимир Чех опубликовал уникальные снимки редчайших животных, обитающих в джунглях Суматры.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Российскому фотографу Владимиру Чеху удалось сделать редкие и завораживающие кадры — в джунглях Суматры он запечатлел несколько исчезающих видов животных в их естественной среде обитания.

Главной звездой фотосерии стал суматранский тигр — самый мелкий и самый редкий подвид тигров. По оценкам экологов, на острове Суматра сейчас осталось меньше 400 особей, и их численность продолжает снижаться из-за вырубки лесов и браконьерства.

В объектив Чеха также попали:

  • малайский медведь, самый маленький из медведей и один из самых скрытных;
  • полосатый линзанг — хищник, напоминающий смесь кошки и хорька;
  • черный суматранский лангур — редкий древесный примат;
  • свинохвостый макак;
  • дикая коза, обитающая на труднодоступных горных склонах.

Все снимки сделаны в условиях дикой природы, без помощи зоопарков, вольеров или фотоловушек — исключительно благодаря терпению, опыту и удаче фотографа.

Проект Владимира Чеха поражает зрителя красотой и напоминает о хрупкости биологического разнообразия на Суматре — одном из наиболее экоуязвимых регионов.