Фотограф запечатлел исчезающих животных Суматры в дикой природе

Российскому фотографу Владимиру Чеху удалось сделать редкие и завораживающие кадры — в джунглях Суматры он запечатлел несколько исчезающих видов животных в их естественной среде обитания.
Главной звездой фотосерии стал суматранский тигр — самый мелкий и самый редкий подвид тигров. По оценкам экологов, на острове Суматра сейчас осталось меньше 400 особей, и их численность продолжает снижаться из-за вырубки лесов и браконьерства.
В объектив Чеха также попали:
- малайский медведь, самый маленький из медведей и один из самых скрытных;
- полосатый линзанг — хищник, напоминающий смесь кошки и хорька;
- черный суматранский лангур — редкий древесный примат;
- свинохвостый макак;
- дикая коза, обитающая на труднодоступных горных склонах.
Все снимки сделаны в условиях дикой природы, без помощи зоопарков, вольеров или фотоловушек — исключительно благодаря терпению, опыту и удаче фотографа.
Проект Владимира Чеха поражает зрителя красотой и напоминает о хрупкости биологического разнообразия на Суматре — одном из наиболее экоуязвимых регионов.