«Меняем практически 10 процентов состава». Лукашенко назначил и согласовал 29 чиновников и дипломатов, а также министра и своего помощника

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 30 июня, назначил и согласовал на должности 29 чиновников и дипломатов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
На старте кадрового дня Александр Лукашенко обратил внимание, что это будет массовое назначение.
— С чем связано у нас такое массовое назначение? Меняем практически 10 процентов состава, — спросил он у главы Администрации президента.
А Дмитрий Крутой пояснил, что это является плановой работой, и во многом связано с социально-экономическими моментами.
Так, Министерство промышленности возглавил Андрей Кузнецов, в течение года занимавший в ведомстве должность замминистра. Отмечается также, что экс-глава Минпрома Александр Ефимов будет руководить «Амкодором».
Еще глава Беларуси назначил Александра Ломского помощником президента — инспектором по Брестской области.
И также Александром Лукашенко были согласованы на новых должностях главы республиканских органов госуправления. Так, первым замглавы Минархитектуры и строительства стал Владимир Наумович, первым замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды — Максим Лысенко, замглавы Министерства образования по вопросам административно-хозяйственной деятельности — Владимир Долженков, замминистра связи и информатизации — Юлия Шапкина.
И еще Александр Ярошенко был назначен заместителем госсекретаря — члена Постоянного комитета Союзного государства.
Также были приняты кадровые решения по кандидатурам новых глав райисполкомов. Виктора Рафаловича согласовал белорусский лидер на должность замглавы Брестского облисполкома по вопросам социальной сферы, Андрея Болтрика — замглавы Гродненского облисполкома по вопросам экономики. Также Павла Волчка поставили во главе Ганцевичского райисполкома, Валентина Ундруля — Буда-Кошелевского, Александра Атрошенко — Рогачевского, Дмитрия Шпигановича — Хойникского, Сергея Гайкова — Чечерского райисполкома. Кроме того, Никита Реут теперь будет руководить Дзержинским районом, Вячеслав Лопатко — Крупским, Денис Колесень — Минским, Андрей Атрушкевич — Столбцовским, Александр Маевский — Пуховичским, Николай Орленок — Горецким районом.
Еще главой администрации Советского района Гомеля стал Сергей Андреев, а главой администрации Центрального района Гомеля — Дмитрий Згурский.
Как говорилось выше, в этот день были согласованы изменения и в дипкорпусе. Александр Лукашенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств Евгения Соболевского. Также нового руководителя получила белорусская дипмиссия в Кении. Им стал Дмитрий Красовский, который также по совместительству станет постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Миссию в Венесуэле будет продолжать вновь назначенный чрезвычайный и полномочный послом Дмитрий Деревинский. А посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Кувейте Игорь Белый стал еще послов по совместительству в Бахрейне.
А еще генеральным консулом Беларуси в Стамбуле в Турции стала Евгения Борткевич.
— Страны, в которые вы направляетесь, разные, но очень важные для нас, — сказал белорусский президент.
Он предупредил дипломатов, что их первоочередные задачи — «товарооборот» и также сказал, что на должностях они не засидятся.
— Не то, что раньше — беленькие манжетики, воротничок беленький, пошел на примем, что-то послушал, сюда что-то там написал. Первая ваша задача — это товарооборот. Надо двигаться, — подчеркнул глава страны.
Еще Александр Лукашенко предупредил районы, что туда не привезут из Минска.
И также глава страны рассказал о поступающих к нему жалобах белорусов на безразличие чиновников.