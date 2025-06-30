«Меняем практически 10 процентов состава». Лукашенко назначил и согласовал 29 чиновников и дипломатов, а также министра и своего помощника

Как говорилось выше, в этот день были согласованы изменения и в дипкорпусе. Александр Лукашенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств Евгения Соболевского. Также нового руководителя получила белорусская дипмиссия в Кении. Им стал Дмитрий Красовский, который также по совместительству станет постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).