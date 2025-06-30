Доля палладия в катализаторах для производства лекарств снижена в 100 раз

Как отмечается в сообщении, существующие катализаторы такого рода отличаются низким уровнем активности, что связано с наличием большого числа микропор в углеродном материале, где часто застревают частицы металлов. В результате этого они не контактируют с реагентами и не участвуют в катализе, что ведет к повышенному расходу палладия или требует использования дорогостоящих подложек с малым числом пор и с большой площадью поверхности.