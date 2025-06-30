Тольяттинский «Акрон» разгромил в товарищеском матче СШОР «Химки» 30 июня

«Молодые и звонкие» взяли вверх над подмосковной командой со счетом 4:0. Это была вторая встреча на летних сборах (12+).
Играли два тайма по 30 минут. Тольяттинцы забили первый гол на 7-й. Отличился Никита Шершов. На 27-й, перед перерывом, Никита Базилевский увеличил преимущество «красно-черных» — 2:0.
После паузы, на 33-й, Шершов оформил дубль. А на 42-й Шерзод Эсанов точно пробил головой и установил итоговый счет на табло — 4:0.
Ранее подопечные Заура Тедеева разобрались со «Знаменем труда» — 3:1 (12+).
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