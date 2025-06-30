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Это интересно: как понять, когда перестанет идти дождь?

Как предсказать конец ливня по старым народным приметам? И даже не удивляйся, если они сработают лучше некоторых метеопрогнозов.

Как предсказать конец ливня по старым народным приметам? И даже не удивляйся, если они сработают лучше некоторых метеопрогнозов.

Если радуга вылезла утром — готовься к долгому дождю. А вот если она радует глаз после обеда — значит, осадки скоро прекратятся.

Чем ярче и шире дуга — тем выше точность прогноза. Это почти научный метод…

Заметил, что птицы начали летать и даже напевать? Значит, дождь уже на подходе к завершению. Птицы — существа практичные, в лужи не прыгают просто так.

Утренний дождик, как правило, недолгий — он больше похож на разминку. А вот обеденный ливень может затянуться надолго.

Так что, если началось после 12 — наливай чай, доставай книгу и включай аудиокнигу.

Крупные капли — к скорому прекращению дождя. Мелкий же дождик часто поливает часами.

А ещё обрати внимание на пузыри в лужах: если они есть — дождь задержится.

Интересно, что некоторые из этих примет имеют и научное объяснение.

Крупные капли ударяются сильнее и чаще указывают на кратковременные осадки. Пузыри образуются при высокой интенсивности дождя и пониженном давлении — это признак продолжительного ливня.

А высокая влажность замедляет испарение — пузыри живут дольше, и мы дольше стоим под зонтом.

Так что иногда достаточно просто посмотреть в окно, чтобы понять: терпеть осталось недолго… или наоборот — спешить уже некуда.

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