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Более 100 электричек запустят на фестиваль бардовской песни в Самарской области

В дни проведения Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озёрах Куйбышевская железная дорога организует усиленное движение пригородных поездов.

В дни проведения Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озёрах Куйбышевская железная дорога организует усиленное движение пригородных поездов. Детали расписания.

Даты усиленного движения: 3−6 июля 2025 года.

Маршруты: Самара ↔ платформа им. В. Грушина ↔ Тольятти. Интервалы: с раннего утра до позднего вечера.

Примеры рейсов 4 июля:

Первый поезд:

Отправление со ст. Пятилетка (Самара) — 5:44;

Прибытие на фестивальную платформу — 7:08.

Последний обратный:

Отправление с фестиваля — 21:44;

Прибытие в Самару — 22:53.

Рекомендации:

✔ Заранее проверять актуальное расписание;

✔ Учитывать наплыв пассажиров в часы пик.

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