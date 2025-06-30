Более 100 электричек запустят на фестиваль бардовской песни в Самарской области

В дни проведения Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озёрах Куйбышевская железная дорога организует усиленное движение пригородных поездов. Детали расписания.
Даты усиленного движения: 3−6 июля 2025 года.
Маршруты: Самара ↔ платформа им. В. Грушина ↔ Тольятти. Интервалы: с раннего утра до позднего вечера.
Примеры рейсов 4 июля:
Первый поезд:
Отправление со ст. Пятилетка (Самара) — 5:44;
Прибытие на фестивальную платформу — 7:08.
Последний обратный:
Отправление с фестиваля — 21:44;
Прибытие в Самару — 22:53.
Рекомендации:
✔ Заранее проверять актуальное расписание;
✔ Учитывать наплыв пассажиров в часы пик.
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