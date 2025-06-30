В Самаре пройдет пешеходная экскурсия о жизни Эльдара Рязанова и истории города

3 июля в 17:00 в Самаре состоится пешеходная экскурсия-прогулка «Самарские страницы Эльдара Рязанова». Участники узнают интересные факты из жизни знаменитого режиссера, его связь с Самарой, историю семьи и влияние Волги на его судьбу.
Во время прогулки экскурсовод Вячеслав Вербовой расскажет о том, как Самара стала губернской столицей, событиях Великой Отечественной войны и жизни эвакуированных артистов.
Сбор группы у входа в Струковский сад у фонтана. Вход бесплатный, но необходима предварительная запись по телефону +7 (846)332−05−16. Количество мест ограничено.
Ранее мы писали, что 6 июля в Сквере Рязанова пройдет бесплатный концерт (0+) поэтико-музыкального проекта LOVALOVA. Программа будет посвящена культуре 1960-х годов.
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