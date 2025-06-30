«В руках были часть кабеля и плоскогубцы». СК сообщил о гибели мужчины в Брестском районе

В Брестском районе мужчина погиб от удара электротоком. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла 28 июня в деревне Приборово. Во дворе дома очевидцы обнаружили 60-летнего мужчину с электротравмами.
— Смертельное поражение током произошло при демонтаже кабеля, — сообщили в СК.
Следователи установили, что погибший сельчанин работал с электричеством, но не отключил напряжение. В руках погибшего были часть кабеля и плоскогубцы.
СК проводит проверку.
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