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«В руках были часть кабеля и плоскогубцы». СК сообщил о гибели мужчины в Брестском районе

СК: под Брестом мужчина погиб во дворе собственного дома от удара током.

Источник: Комсомольская правда

В Брестском районе мужчина погиб от удара электротоком. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 28 июня в деревне Приборово. Во дворе дома очевидцы обнаружили 60-летнего мужчину с электротравмами.

— Смертельное поражение током произошло при демонтаже кабеля, — сообщили в СК.

Следователи установили, что погибший сельчанин работал с электричеством, но не отключил напряжение. В руках погибшего были часть кабеля и плоскогубцы.

СК проводит проверку.

Еще МЧС сообщило о последствиях непогоды в Беларуси: «Деревья падали на дороги и машины, два человека пострадали в Минске, пенсионерка — в Молодечно».

Тем временем в Минске сотрудники МЧС спасли тонувшую в Свислочи женщину: «Не подавала признаков жизни».