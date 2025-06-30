Онищенко предостерег родителей от соблюдения поста детьми

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Взрослому человеку полезно соблюдать пост, однако детям рекомендуется от него отказаться, заявил академик РАН, заместитель президента российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Вообще у православных 200 дней в году из 365 дней — это постные. Ну, для взрослых людей это даже и полезно — поститься 200 дней в году», — рассказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
При этом он отметил, что детям рекомендуется отказаться от поста, чтобы в период роста и развития получать с пищей максимальное количество полезных элементов.
«А вот для детей этого (поститься — ред.) делать не надо, потому что дети растут, и им нужен строительный материал. А строительный материал — это прежде всего белок. А белок — это мясо, яйца, молоко и так далее», — заявил Онищенко.
Петров пост, проходящий сейчас у христиан, начался 16 июня и продлится до 11 июля.