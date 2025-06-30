Устроил ДТП, пытался скрыться и наехал на гаишника: жителю Башкирии вынесли приговор за насилие против представителя власти

В Башкирии Салаватский межрайонный суд вынес приговор 32-летнему жителю Дуванского района. Его, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, признали виновным по уголовной статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
Как было установлено в суде, в минувшем январе мужчина, будучи пьяным, сел за руль Subaru Forester и устроил ДТП. Пытаясь скрыться от полицейских, он наехал на инспектора ГАИ, который пытался его остановить.
— После происшествия водитель реализовал транспортное средство третьему лицу, — сообщает надзорное ведомство.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Дополнительно с осужденного взыскали 900 тысяч рублей — стоимость автомобиля, признанного орудием преступления.
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