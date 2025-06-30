Сын звезды «Интернов» Вадима Демчога приговорен к двум годам колонии за мошенничество

20-летний Вильям Демчог, сын известного российского актера Вадима Демчога, приговорен к двум годам лишения свободы за участие в мошеннической схеме. Как сообщает Mash,он действовал как «дроппер», помогая обманывать пожилых людей.
В феврале прошлого года Вильям Демчог помогал мошенникам обналичивать украденные деньги. Так, на его карту перевели 490 тысяч рублей, которые выманили у 82-летнегопенсионера. Эти средства он снял и отдал сообщникам. Всего группа похитила у пожилых людей 1,8 миллиона рублей.
Демчог-младший признал вину и возместил ущерб. Он проведет два года в колонии общего режима. Его отец, актер Вадим Демчог, известен по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны» и как голос Mr. Freeman.