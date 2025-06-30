Сын звезды «Интернов» Вадима Демчога приговорен к двум годам колонии за мошенничество

В феврале прошлого года Вильям Демчог помогал мошенникам обналичивать украденные деньги. Так, на его карту перевели 490 тысяч рублей, которые выманили у 82-летнегопенсионера. Эти средства он снял и отдал сообщникам. Всего группа похитила у пожилых людей 1,8 миллиона рублей.