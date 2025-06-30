Глава СК России заинтересовался ситуацией с разбитой дорогой в селе под Ростовом

Напомним, следователи начали выяснять ситуацию после публикаций в Интернете. В соцмедиа люди пожаловались на дорогу, которую уже долгое время никто не приводит в порядок. Проблемный участок оказался непреодолимым не только для водителей обычного транспорта, но и для спецмашины пожарной службы, которая якобы не смогла подъехать к полыхающему дому.