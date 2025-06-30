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Глава СК России заинтересовался ситуацией с разбитой дорогой в селе под Ростовом

Александр Бастрыкин потребовал отчет о проверке из-за разбитой дороги в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с разбитой дорогой в селе под Ростовом-на-Дону взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом этом сообщает информационный центр федерального Следкома.

— Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки и принятом решении. Исполнение поставленной задачи контролируется в центральном аппарате ведомства, — говорится в информации СК.

Напомним, следователи начали выяснять ситуацию после публикаций в Интернете. В соцмедиа люди пожаловались на дорогу, которую уже долгое время никто не приводит в порядок. Проблемный участок оказался непреодолимым не только для водителей обычного транспорта, но и для спецмашины пожарной службы, которая якобы не смогла подъехать к полыхающему дому.

Жители региона добавили в соцсетях, что их многочисленные обращения по поводу дороги результатов не принесли.

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