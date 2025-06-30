Подорожание проезда, новые автобусы и дороги: что изменится с июля для калининградских автомобилистов и пассажиров транспорта

В Калининградской области с июля ожидается несколько изменений для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. О главных событиях второго месяца лета читайте в материале «Клопс».
Для водителей.
Новые лимиты при выплатах после аварий.
Грядёт повышение максимальной выплаты по ОСАГО по европротоколу. При оформлении ДТП без вызова полиции и наличии разногласий между участниками аварии лимит компенсации увеличивается с 100 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом обязательна фотофиксация места происшествия.
Платить за отказ остановиться придётся больше.
Ужесточают наказание за отказ остановиться по требованию Госавтоинспекции. Штраф за первое нарушение — от 7 до 10 тыс. рублей; за повторное — до 10 тыс. рублей или лишение прав на 4−6 месяцев.
Банки будут внимательнее выдавать деньги для покупки машин.
Ограничения вводятся на автокредиты. Банки смогут выдавать не более 20% автокредитов клиентам с долговой нагрузкой свыше 50% доходов, что для многих водителей затруднит получение денег.
Фурам станет дороже избегать камер.
Штрафы для грузового транспорта растут. Взыскание за уклонение от весового и габаритного контроля — до 600 тыс. рублей. Весной вернули в работу все пункты весогабаритного контроля в нашей области.
Дорожные работы и инфраструктурные проекты.
Власти города анонсировали начало строительства и ремонта сразу нескольких дорог. В ближайшее время стартуют работы на ключевых магистралях, а также начнётся подготовка к реализации новых проектов в среднесрочной перспективе. Особое внимание уделяется улице Озерова, где из-за масштабного перекрытия сейчас все дают кругаля. До 20 июля всё должно быть завершено.
Для пассажиров общественного транспорта.
Изменения в тарифах на проезд.
В Калининграде планируется повысить стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. Для разных форм оплаты она может прибавить от 6 до 12 рублей. Перевозчики надеются, что это случится уже в июле. Решение за Службой по тарифам.
С 1 июля для школьников стоимость увеличится на 30% (с 15 до 20 рублей), а для пенсионеров — до 50%. Однако для учеников с июля появится возможность оплачивать проезд в маршрутках со скидкой, что должно частично компенсировать рост расходов для семей с детьми.
Автобусы продлевают.
В Калининграде с июля продлевается до Флотской автобусный маршрут № 26. Сейчас конечная этого автобуса — в районе круговой развязки на Покрышкина. Автобус будет следовать по улицам Третьего Белорусского фронта, Брестской, Зорге. Далее — через Аксакова на Флотскую, где недавно оборудовали круговое движение.
Корректировка маршрутов и расписания.
В летний период временно отменяется вечерний рейс рельсового автобуса по маршруту Советск — Калининград. Это связано с традиционным снижением пассажиропотока во время каникул. Кроме того, в городе будут продлены несколько автобусных маршрутов, чтобы улучшить транспортную доступность для жителей отдалённых районов.
Изменения в работе остановок и запреты на стоянку.
С 1 июля остановка на улице Огарёва будет перенесена — новая схема уже опубликована городской администрацией. На проспекте Мира с 1 июля вводится запрет на остановку транспорта на определённых участках, чтобы повысить пропускную способность и безопасность движения.
Расширение авиасообщения.
Летом одна из авиакомпаний увеличит количество прямых рейсов между Калининградом и Санкт-Петербургом. Кроме того, появится новое прямое авиасообщение с Чебоксарами, что расширит возможности для путешествий жителей региона.