Подорожание проезда, новые автобусы и дороги: что изменится с июля для калининградских автомобилистов и пассажиров транспорта

С 1 июля для школьников стоимость увеличится на 30% (с 15 до 20 рублей), а для пенсионеров — до 50%. Однако для учеников с июля появится возможность оплачивать проезд в маршрутках со скидкой, что должно частично компенсировать рост расходов для семей с детьми.