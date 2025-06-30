Кологривый и Бондарчук приедут на «Горький fest» в Нижний Новгород

Как рассказала продюсер фестиваля Оксана Михеева на пресс-конференции ТАСС, «Горький fest» посетят не только завсегдатаи, но и новые лица. Так, гостями фестиваля станут актеры Никита Кологривый, Мария Кравченко, Денис Шведов, Екатерина Климова, Лянка Грыу, Сергей Харченко, Анна Невская, Полина Гухман, Ксения Суркова, Алексей Розин, Григорий Калинин, Роман Васильев, Мария Климова, Денис Власенко, Никита Волков и многие другие. Кроме актеров фестиваль посетят кинопродюссер Рубен Дишдишян, композитор Райан Оттер, телеведущая Светлана Бондарчук, кинорежиссер Владимир Хотиненко, художник по костюмам Наталья Каневская, сценарист Андрей Золотарев, оператор Юрий Коробейников.