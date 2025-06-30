«Союзмультфильм» хочет зарегистрировать товарный знак «Чебубу»

«Регистрация бренда “Чебубу” по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении “Союзмультфильма” заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов», — рассказала РИА Новости гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.