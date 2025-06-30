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«Союзмультфильм» хочет зарегистрировать товарный знак «Чебубу»

Роспатент: «Союзмультфильм» хочет зарегистрировать товарный знак «Чебубу».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Союзмультфильм» хочет зарегистрировать товарный знак «Чебубу», выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. В качестве заявителя указан «Союзмультфильм».

Организация под данным товарным знаком планирует производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других товаров. Всего в заявке числятся 45 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг — ред.).

«Регистрация бренда “Чебубу” по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении “Союзмультфильма” заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов», — рассказала РИА Новости гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Она добавила, что выбор названия «Чебубу» может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа «Лабубу».

Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.