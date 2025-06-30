Начнутся детские протесты: эксперты рассказали о плюсах и минусах введения ГОСТа для школьной формы

— Очень важно не повышать цену на форму, иначе у родителей могут возникнуть финансовые сложности. Я считаю, что нужно вводить сертификаты на приобретение школьной формы у поставщиков, которые будут отшивать ее по стандарту. При этом сертификаты на покупку должны выдаваться всем родителям, независимо от количества детей и уровня дохода семьи, — считает Волынец.