Начнутся детские протесты: эксперты рассказали о плюсах и минусах введения ГОСТа для школьной формы

С 1 июля пошив школьной формы в России должен будет соответствовать установленному ГОСТу. Главный критерий предлагаемых стандартов — удобная одежда и патриотичные элементы декора. Такие правила вводятся в РФ впервые. «Вечерняя Москва» выясняла, как изменятся требования к школьной форме и целесообразны ли такие нововведения.
Что поменяется.
Теперь, согласно новым правилам, рекомендуется, чтобы школьники носили форму в деловом стиле, а ее крой не сковывал движения, пишет РИА Новости со ссыпкой на предоставленный документ. Помимо этого, школьная форма не может содержать запрещенной символики и, обратно тому, допускает размещение на школьной форме государственной и патриотической символики. При этом внешний вид школьника должен быть эстетичным и опрятным.
Сделает форму доступной.
Введение единого стандарта внешнего вида школьников — хорошая инициатива, если она будет реализована правильно, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
— Если форма по ГОСТу будет создаваться большими партиями на производстве, что приведет к значительному снижению ее цены, то нововведение вполне хорошее. Потому что сейчас на подготовку ребенка к школе и покупку школьной формы в том числе у родителей уходит внушительная сумма, — пояснила омбудсмен.
Конечно, помимо внешнего вида предлагаемой единой формы, большое внимание будет уделяться качеству, отметила Волынец:
— Школьная форма должна быть изготовлена (в определенном соотношении) как из натуральных материалов, так и из искусственных. Наличие натуральных тканей позволяет форме пропускать воздух, а синтетические волокна позволяют форме выдерживать большое количество стирок и дольше сохранять первозданный вид. Поэтому очень важно, чтобы производители, которые будут школьную форму шить по ГОСТу, учитывали этот нюанс при массовом пошиве.
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Эксперт также отметила, что в случае введения ГОСТа необходимо будет регулировать цену школьной формы и вводить систему льгот, чтобы у каждого родителя была возможность приобрести ребенку необходимую одежду.
— Очень важно не повышать цену на форму, иначе у родителей могут возникнуть финансовые сложности. Я считаю, что нужно вводить сертификаты на приобретение школьной формы у поставщиков, которые будут отшивать ее по стандарту. При этом сертификаты на покупку должны выдаваться всем родителям, независимо от количества детей и уровня дохода семьи, — считает Волынец.
Спровоцирует протесты.
В свою очередь историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров уверен, что нельзя вводить единую школьную форму единого образца — необходимо предусмотреть различные вариации:
— Конечно, должны быть определенные рамки: деловой стиль и удобство для ребенка, но при этом также важно предложить альтернативные варианты одежды, чтобы ребенок мог надеть то, что ему больше подходит (к примеру, пиджак или жилет), также должна быть предложена разнообразная цветовая палитра формы.
Кроме того, решение о введении единой школьной форме должно приниматься в каждой школе отдельно, отметил учитель.
— В каждой школе для этого достаточно органов: ученический совет, попечительский совет, родительский совет, педагогический совет. Их мнение тоже необходимо учитывать, — пояснил Снегуров.
Историк уверен, что у детей введение общих требований к школьной форме вызовет недоумение.
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— Это может спровоцировать конфликт поколений. Начнутся жалобы, дети будут негативно относиться к учебному процессу. Начнутся флешмобы-протесты против школьной формы в интернете, — сказал историк.
Чтобы подобного не произошло, Снегуров рекомендовал уделить внимание не разработке ГОСТа, а прописать в правилах внутреннего распорядка школы приемлемый внешний вид ребенка.
— Лучше было бы прописать в уставе школы, что категорически запрещено носить в школе, вместо единого ГОСТа. К примеру, можно было бы указать, что недопустимо надевать в школу майки с нецензурными надписями, пугающими изображениями, а также носить короткие вещи и пирсинг, — сообщил учитель.
Также с 1 сентября 2025 года будут введены нормы объема домашних заданий и допустимое количество контрольных и практических работ в день. Такие меры разработаны с целью снижения нагрузки на учащихся школ. Как будет работать нововведение и насколько оно может быть эффективным, разбиралась «ВМ».