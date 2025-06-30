Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности за противоправные действия на энергообъектах

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» информирует жителей Пермского края о недопустимости незаконного проникновения на объекты электроэнергетики, в том числе на территории теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), малых котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также о недопустимости любого воздействия на оборудование, включая трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы энергоинфраструктуры.