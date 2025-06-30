Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности за противоправные действия на энергообъектах

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» информирует жителей Пермского края о недопустимости незаконного проникновения на объекты электроэнергетики, в том числе на территории теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), малых котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также о недопустимости любого воздействия на оборудование, включая трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы энергоинфраструктуры.
Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью людей, могут привести к авариям, перебоям в энергоснабжении и нарушению теплоснабжения населённых пунктов. Кроме того, повреждение оборудования энергообъектов влечёт за собой значительные материальные потери и может парализовать работу жизненно важных объектов инфраструктуры.
Предупреждаем, что за незаконное проникновение на охраняемые объекты и воздействие на их оборудование предусмотрена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса РФ:
— Статья 158 УК РФ — кража (до 10 лет лишения свободы);
— Статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества (до 5 лет лишения свободы);
— Статья 214 УК РФ — вандализм (до 3 лет лишения свободы);
— Статья 215.2 УК РФ — повреждение объектов энергетики, повлекшее тяжкие последствия (до 7 лет лишения свободы);
— Статья 281 УК РФ — диверсия (до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).
Пермский филиал ПАО «Т Плюс» призывает граждан соблюдать закон, не подвергать себя и окружающих опасности, а также незамедлительно сообщать о любых попытках проникновения или повреждения оборудования по телефонам:
— Единая дежурно-диспетчерская служба: 112;
— Полиция в Пермском крае: 102.
Берегите себя и помните: энергообъекты — важная часть жизнеобеспечивающей инфраструктуры Пермского края, а их защита — залог стабильной работы коммунального комплекса и безопасности всего региона.