Власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси

В Мингорисполкоме сказали об особенностях «чистых четвергов», связанных с благоустройством города, сообщает агентство «Минск-Новости».
Ранее мы писали о том, что в Беларуси с 18 мая 2025 стали действовать новые правила содержания частных домов. Например, стало обязательным косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей. Измененные Совмином Правила благоустройства и содержания населенных пунктов коснулись и минчан. Хотя еще ранее, с 2016-го, когда такие правила были утверждены решением Мингорсовета, были расписаны нормы содержания городских территорий для столицы.
— Все утвержденные нормы в столице исполняются, кардинальных перемен для минчан обновленные правила не несут, — прокомментировал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.
Но еще представитель Мингорисполкома рассказал о чистых четвергах в Минске. Так, в «чистый четверг» городские власти просят субъекты хозяйствования убирать закрепленные за ними территории, чтобы все они выглядели одинаково аккуратно. К слову, сейчас такой единый день уборки территорий предлагают ввести на республиканском уровне.
А еще в Минске есть специальная интерактивная карта, где можно посмотреть, кто отвечает за ту или иную территорию.
Ранее власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: «От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон».
Еще МЧС сообщило о последствиях непогоды в Беларуси: «Деревья падали на дороги и машины, два человека пострадали в Минске, пенсионерка — в Молодечно».