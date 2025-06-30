Власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси

Ранее мы писали о том, что в Беларуси с 18 мая 2025 стали действовать новые правила содержания частных домов. Например, стало обязательным косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей. Измененные Совмином Правила благоустройства и содержания населенных пунктов коснулись и минчан. Хотя еще ранее, с 2016-го, когда такие правила были утверждены решением Мингорсовета, были расписаны нормы содержания городских территорий для столицы.