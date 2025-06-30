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17 июля жителей Уфы ожидает выступление AY YOLA, Александра Маршала и «Русских Витязей»

AY YOLA, Александр Маршал и «Русские Витязи» выступят в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

17 июля в Уфе состоится празднование столетия со дня основания ОДК-УМПО, центральным событием которого станет выступление легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». Авиашоу, как сообщает пресс-служба городской администрации, пройдет в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау» (бывший парк «Ватан»), где зрители смогут наблюдать 40-минутное представление в небе над городом.

Особую значимость мероприятию придает тот факт, что истребители пилотажной группы оснащены авиадвигателями производства ОДК-УМПО.

Праздничная программа начнется в 17:00 и включит в себя не только авиашоу, но и концерт с участием группы AY YOLA и Александра Маршала. Ведущим вечера выступит известный телеведущий Алексей Егоров. Для гостей также будут работать площадки ремесленников с сувенирной продукцией и фудкорт. Вход на мероприятие свободный.

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