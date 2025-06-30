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Перебои со связью в Нижнем связаны с угрозами атак БПЛА

Пресс-служба Правительства Нижегородской области рассказала о причинах длительных перебоев с мобильной связью и интернетом в Нижнем Новгороде и других городах региона.

Напомним, согласно информации портала downdetector.su, за последние 24 часа было зарегистрировано свыше 4000 жалоб от нижегородцев.

«Перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета на территории Нижегородской области связаны с усилением мер безопасности, направленными против атак БПЛА. В рамках безопасности населения периодически уменьшается уровень сигнала вышек сотовой связи, на которые потенциально могут ориентироваться БПЛА противника», — рассказали в пресс-службе облправительства.

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