Перебои со связью в Нижнем связаны с угрозами атак БПЛА

Напомним, согласно информации портала downdetector.su, за последние 24 часа было зарегистрировано свыше 4000 жалоб от нижегородцев.
«Перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета на территории Нижегородской области связаны с усилением мер безопасности, направленными против атак БПЛА. В рамках безопасности населения периодически уменьшается уровень сигнала вышек сотовой связи, на которые потенциально могут ориентироваться БПЛА противника», — рассказали в пресс-службе облправительства.
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