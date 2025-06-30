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В Северном жилом массиве Таганрога произошел порыв водопровода, ведется ремонт

Перебои с водой начались в Северном жилом массиве Таганрога после порыва трубы.

Источник: Комсомольская правда

Днем 30 июня в Северном жилом массиве Таганрога из-за порыва трубы начались перебои с подачей водоснабжения. Ресурс теперь временно поступает с пониженным давлением, сообщает в Telegram глава города Светлана Камбулова.

— Сейчас порыв ликвидирует ремонтная бригада водоканала. Специалисты планируют закончить работы сегодня до конца дня. Прошу жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, — написала Светлана Камбулова.

Напомним, ранее в Таганроге семь улиц Северного района оставались без электричества.

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