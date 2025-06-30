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Самарский пианист завоевал серебро в Международном конкурсе им. Рахманинова

Выпускник самарской музыкальной школы Александр Князев стал лауреатом II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова.

Выпускник самарской музыкальной школы Александр Князев стал лауреатом II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова.

На конкурс поступило более 500 заявок из 25 стран, а всего лауреатами стали 24 музыканта из восьми стран. Александр получил II премию и серебряную медаль в номинации «фортепиано».

Награду молодому музыканту вручал известный пианист Денис Мацуев. Конкурсные выступления Александра доступны в официальной группе конкурса во ВКонтакте.

Ранее ЖК «Баланс Towers» в Самаре признали лучшим жилым небоскрёбом России по версии национальной премии URBAN Awards.

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