Самарский пианист завоевал серебро в Международном конкурсе им. Рахманинова

Выпускник самарской музыкальной школы Александр Князев стал лауреатом II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова.
На конкурс поступило более 500 заявок из 25 стран, а всего лауреатами стали 24 музыканта из восьми стран. Александр получил II премию и серебряную медаль в номинации «фортепиано».
Награду молодому музыканту вручал известный пианист Денис Мацуев. Конкурсные выступления Александра доступны в официальной группе конкурса во ВКонтакте.
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