Кроссворд на 1 июля 2025

3. Платье

Брак Дианы и Чарльза продлился недолго, о разрыве было объявлено в 1992 году. В 1994 году принц Чарльз открыто признался в измене. В тот же вечер Диана ошеломила публику, появившись в «платье мести». Наряд от Кристины Стамболиан три года ждал своего часа в гардеробе Дианы, так как она считала его чересчур смелым. Черное платье с открытыми плечами произвело фурор. Кристина Стамболиан сравнила этот образ с «черным лебедем» из балета «Лебединое озеро». Позже, по совету сына Уильяма, Диана устроила благотворительный аукцион, где было продано более 79 платьев, включая «платье мести», ушедшее с молотка за 65 тысяч долларов. Все средства были направлены на благотворительность.