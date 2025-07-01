Кроссворд на 1 июля 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о принцессе Диане
- В 1978 году, после недолгой работы няней, Диана поступила в Альпийский институт, но вскоре вернулась в Лондон, где жила с матерью и друзьями. Она посещала кулинарные курсы и искала подработку: была учителем танцев, но из-за травмы пропустила работу на три месяца. Затем Диана работала помощницей в детском саду, занималась уборкой и подрабатывала официанткой. В 1980 году Диана начала работать няней в семье Робертсонов, где, по словам Мэри Робертсон, была «очень застенчивой и заботливой». Последней работой перед замужеством стала должность помощницы воспитателя в детском саду в Пимлико.
- Принцесса Диана, которую часто называли «королевой людских сердец», завоевала любовь публики благодаря своей манере общения и искренности. В интервью 1995 года, данном программе «Панорама», она высказала желание остаться верной этому образу, усомнившись при этом в своей возможности когда-либо стать королевой Великобритании. Будучи признанной иконой стиля и самым открытым членом королевской семьи, принцесса получила широкую поддержку британцев во время развода, что позволило ей сохранить свою репутацию.
- В период с 1992 по 1993 годы в прессе были опубликованы многочисленные записи телефонных разговоров, затронувшие как принца Чарльза, так и принцессу Диану. В августе 1992 года таблоид «The Sun» обнародовал записи разговоров Дианы с ее другом Джеймсом Гилби, что привело к скандалу, который в прессе назвали «Дианагейтом»: «-гейт» обозначает публичный скандал. В ноябре были опубликованы записи интимного разговора между Чарльзом и Камиллой, названные «Камиллагейтом». 9 декабря премьер-министр Джон Мейджор объявил Палате общин о «мирном расставании» Чарльза и Дианы.
Ответы
По горизонтали:
1. Титул
Для урегулирования титулов после развода Елизавета II издала специальную патентную грамоту. Согласно ей, Диана потеряла титул «Ее Королевское Высочество», став просто Дианой, принцессой Уэльской. Однако, учитывая, что она являлась матерью будущего короля, Диана сохранила статус члена королевской семьи и большинство привилегий, которыми пользовалась в браке. По слухам, Елизавета II выступала за сохранение титула «Ее Королевское Высочество» за Дианой, но принц Чарльз настоял на его отмене.
2. Фонд
С середины 80-х годов Диана стала активно участвовать в благотворительной деятельности. Она уделяла особое внимание проблемам СПИДа и лепры, борясь со стигматизацией этих заболеваний. Ее рукопожатие с больным СПИДом в 1987 году стало всемирно известным символом солидарности. Стивен Ли, директор Британского Института благотворительных организаций, назвал ее влияние на благотворительность самым выдающимся в XX веке. Диана была патроном множества фондов, помогающих бездомным, молодежи, наркозависимым, пожилым людям, а также детской больницы Грэйт Ормонд Стрит, Музея естествознания и Королевской академии музыки.
3. Группа
Принцесса Диана обожала группу ABBA, и, как вспоминал садовник Кенсингтонского дворца, часто напевала «Dancing Queen» и «Mamma Mia» во время утренних пробежек. Впоследствии принц Уильям и Кейт Миддтон отдали дань памяти Диане, включив песни ABBA в плейлист своей свадебной церемонии.
4. Клятва
Знаковым моментом свадебной церемонии принца Чарльза и леди Дианы стала клятва невесты. Вопреки традициям англиканской церкви, предписывающим обещание подчиняться мужу, принцесса Диана исключила слово «подчиняться» из своего обета. Вместо этого Диана пообещала «любить его, утешать, почитать и оберегать, в болезни и в здравии». Этот шаг впоследствии повторила Кейт Миддлтон, которая также отказалась от обещания повиноваться супругу.
5. Свадьба
Свадьба леди Дианы и принца Чарльза, состоявшаяся 29 июля 1981 года, вошла в историю как «свадьба века». 20-летняя Диана вышла замуж после всего 13 официальных встреч с принцем. Впервые за 480 лет королевское венчание состоялось в соборе Святого Павла, собрав 3500 гостей. На улицах Лондона собралось около 600 тысяч человек, а телетрансляцию смотрели 750 миллионов зрителей по всему миру. Знаменитое свадебное платье от Дэвида и Элизабет Эмануэль было украшено 10 тысячами жемчужин, а его шлейф достигал 7,62 метра — рекорд для королевских свадеб.
По вертикали:
1. Записка
Принцесса Диана, пользовавшаяся огромной популярностью, получала множество подаркови в ответ на каждый из них писала личную благодарственную записку. Говорят, что после рождения принца Уильяма она отправила тысячи таких писем, некоторые из которых впоследствии были выставлены на аукционах по цене от 2000 до 20000 долларов.
2. Траур
Смерть леди Дианы вызвала волну всенародной скорби. В течение восьми дней траура к Букингемскому, Кенсингтонскому и Сент-Джеймсскому дворцам было принесено около 5 миллионов букетов, а также шарики, игрушки и послания. В книгах соболезнований, размещенных во дворцах, было оставлено 43 тома записей. Прощание с Дианой состоялось 6 сентября 1997 года. Принцы Уильям и Гарри приняли участие в похоронной процессии. Королева Елизавета II, нарушив протокол, склонила голову перед гробом Дианы, отдав дань уважения. За телетрансляцией похорон следили 2,5 миллиарда человек по всему миру.
3. Платье
Брак Дианы и Чарльза продлился недолго, о разрыве было объявлено в 1992 году. В 1994 году принц Чарльз открыто признался в измене. В тот же вечер Диана ошеломила публику, появившись в «платье мести». Наряд от Кристины Стамболиан три года ждал своего часа в гардеробе Дианы, так как она считала его чересчур смелым. Черное платье с открытыми плечами произвело фурор. Кристина Стамболиан сравнила этот образ с «черным лебедем» из балета «Лебединое озеро». Позже, по совету сына Уильяма, Диана устроила благотворительный аукцион, где было продано более 79 платьев, включая «платье мести», ушедшее с молотка за 65 тысяч долларов. Все средства были направлены на благотворительность.
4. Школа
Диана получила начальное домашнее образование под руководством гувернантки Гертруды Аллен. Позже она поступила в школу Силфилд в Кингс-Линне, а в 1970 году перешла в Риддлсворт-холл, частную школу-интернат для девочек. В 1973 году Диана была переведена в школу для девочек Вест-Хит, где училась вместе со своими сестрами. Успехи в учебе не были сильной стороной Дианы — она дважды не смогла сдать экзамены на получение сертификата об общем образовании. Однако ее активная общественная позиция была отмечена наградой школы Вест-Хит. Она также проявила талант к игре на фортепиано, занималась плаванием и дайвингом, изучала балет и чечетку.
5. Дети
В отличие от традиционного воспитания королевских детей, Диана стремилась обеспечить сыновьям разнообразие и развлечения. Она часто шла наперекор Чарльзу и королевской семье, особенно когда дело касалось детей. Диана сама выбирала имена сыновьям, уволила няню, рекомендованную королевской семьей, и наняла свою. Она самостоятельно выбирала школы и одежду для Уильяма и Гарри, планировала их досуг и, по возможности, лично отвозила их в школу. Принцесса также подстраивала свой рабочий график под расписание сыновей. Диана называла Гарри «сорванцом, как и я», а Уильяма — «маленьким мудрым стариком», к которому она обращалась за советом еще в подростковом возрасте.
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