МЧС: шесть туристов унесло ветром на озере во время фестиваля под Полоцком

В Полоцком районе сотрудники ОСВОД спасли шесть туристов, которых унесло сильным ветром. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 29 июня в акватории озера Яново. В тот день проходил фестиваля водного туризма «Звездная Диадема Полоцкой земли», и помощь спасателей понадобилась шестерым туристам.
Сначала вблизи деревни Бикульничи дежурившие работники ОСВОД увидели, что в 100 метрах от берега из-за порыва ветра на сапбордах перевернулись два человека. Их спасли и доставили на землю на спасательном катере.
И в то же время организаторы фестиваля обратились к спасателям за помощью для еще четверых туристов, оказавшихся на противоположном берегу озера.
— Порывами сильного ветра две байдарки прибило к прибрежным зарослям тростника и сами они двигаться не могли, — уточнили в пресс-службе.
В итоге застрявших туристов сняли с байдарок и перевезли на берег. К счастью, медпомощь никому не потребовалась.
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