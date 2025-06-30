Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: шесть туристов унесло ветром на озере во время фестиваля под Полоцком

Сотрудники ОСВОД спасли шесть туристов на озере под Полоцком.

Источник: Комсомольская правда

В Полоцком районе сотрудники ОСВОД спасли шесть туристов, которых унесло сильным ветром. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 29 июня в акватории озера Яново. В тот день проходил фестиваля водного туризма «Звездная Диадема Полоцкой земли», и помощь спасателей понадобилась шестерым туристам.

Сначала вблизи деревни Бикульничи дежурившие работники ОСВОД увидели, что в 100 метрах от берега из-за порыва ветра на сапбордах перевернулись два человека. Их спасли и доставили на землю на спасательном катере.

И в то же время организаторы фестиваля обратились к спасателям за помощью для еще четверых туристов, оказавшихся на противоположном берегу озера.

— Порывами сильного ветра две байдарки прибило к прибрежным зарослям тростника и сами они двигаться не могли, — уточнили в пресс-службе.

В итоге застрявших туристов сняли с байдарок и перевезли на берег. К счастью, медпомощь никому не потребовалась.

Еще МЧС сообщило о последствиях непогоды в Беларуси: «Деревья падали на дороги и машины, два человека пострадали в Минске, пенсионерка — в Молодечно».

А в Минске сотрудники МЧС спасли тонувшую в Свислочи женщину: «Не подавала признаков жизни».