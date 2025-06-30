Что делать летом в Архызе

В последние несколько лет Архыз преображается. Еще недавно этот курорт в долине реки Большой Зеленчук был тихим местом, где бродили коровы, а туристы отдыхали в небольших деревянных домиках и палатках. Домики есть и сейчас. Но не только они: в Архызе разрастаются туристические деревни Романтик и Лунная поляна, которые очень скоро составят прямую конкуренцию сочинской Красной поляне. Пятизвездочные отели и шале в швейцарском стиле, окруженные горами, как с картинки на бутылке знаменитой минералки, рестораны русской, европейской, японской и, разумеется, кавказской кухни, захватывающие дух пейзажи и такие обязательные на хорошем курорте развлечения, как процедуры спа, делают Архыз курортом всесезонным. И для тех, кто к горным лыжам равнодушен, это идеальное место для побега от жары, пляжной суеты и громкой музыки. Ведь в Архызе очень тихо.