Клещи продолжают пить кровь омичей

По сводке ведомства, в медицинские организации обратились 3839 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1239 ребенка. В Роспотребнадзоре отмечают, что в их ведомстве обеспечена готовность лабораторий для исследования клещей на зараженность переносимыми ими вирусами. По состоянию на 27 июня, в лабораториях исследовано 97% клещей, снятых с людей. Из них клещей, зараженных боррелиями — 9,1%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 2,3%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,9% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,9%.